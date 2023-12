Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Am Montag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,08 Prozent tiefer bei 14 457,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,947 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,140 Prozent auf 14 448,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 468,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 448,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 457,42 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 13 860,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 460,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, lag der SPI-Kurs bei 14 112,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 2,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Punkte.

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Zurich Insurance-Aktie. 25 520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 271,600 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Leonteq-Aktie. Hier wird ein KGV von 12,92 erwartet. Die Leonteq-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at