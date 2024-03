SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu

Mit dem SDAX ging es am Abend aufwärts.

Im SDAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 1,12 Prozent aufwärts auf 13 866,81 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,648 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,013 Prozent tiefer bei 13 711,61 Punkten in den Handel, nach 13 713,39 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 711,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 13 880,44 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,080 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 948,47 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 06.12.2023, einen Wert von 13 254,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 675,52 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,330 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit pbb (+ 9,53 Prozent auf 4,16 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 5,66 Prozent auf 40,15 EUR), AUTO1 (+ 4,69) Prozent auf 3,51 EUR), DEUTZ (+ 4,52 Prozent auf 5,90 EUR) und SFC Energy (+ 4,00 Prozent auf 17,18 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Wüstenrot Württembergische (-1,50 Prozent auf 13,14 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,45 Prozent auf 1,02 EUR), Fielmann (-1,33 Prozent auf 41,46 EUR), SYNLAB (-1,10 Prozent auf 11,64 EUR) und KSB SE (-1,08 Prozent auf 550,00 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die pbb-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 673 645 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 13,220 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at