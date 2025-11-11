Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Start leichter

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 15 975,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 79,520 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,105 Prozent auf 15 965,29 Punkte an der Kurstafel, nach 15 982,12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 15 944,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 976,70 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SDAX mit 17 124,72 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, notierte der SDAX bei 17 194,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13 575,59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,04 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Medios (+ 7,41 Prozent auf 13,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,87 Prozent auf 34,64 EUR), Formycon (+ 4,42 Prozent auf 21,25 EUR), Dermapharm (+ 2,42 Prozent auf 33,80 EUR) und KSB SE (+ 1,27 Prozent auf 960,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil KWS SAAT SE (-3,06 Prozent auf 63,40 EUR), Stabilus SE (-2,64 Prozent auf 20,25 EUR), Salzgitter (-1,97 Prozent auf 28,92 EUR), MBB SE (-1,45 Prozent auf 190,20 EUR) und 1&1 (-1,40 Prozent auf 21,10 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 71 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,425 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

