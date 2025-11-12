KSB Aktie
WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1010 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit-Marge) habe sich im dritten Jahresviertel stark entwickelt, schrieb Stefan Augustin in der am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. In der Absatzregion Amerika sei die Auftragslage für den Pumpenhersteller mit Abstand am besten gewesen, in Europa habe sie stagniert und in Asien leicht geschwächelt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
