12.11.2025 09:58:50

KSB SECo vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1010 auf 1200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität (Ebit-Marge) habe sich im dritten Jahresviertel stark entwickelt, schrieb Stefan Augustin in der am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. In der Absatzregion Amerika sei die Auftragslage für den Pumpenhersteller mit Abstand am besten gewesen, in Europa habe sie stagniert und in Asien leicht geschwächelt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1 200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
966,00 € 		Abst. Kursziel*:
24,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
970,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,71%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

