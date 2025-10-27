SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 09:12 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent nach oben auf 17 465,47 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85,546 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,311 Prozent auf 17 425,43 Punkte an der Kurstafel, nach 17 371,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17 425,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 483,45 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 775,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 17 829,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 13 834,31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 25,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. 13 183,63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 4,96 Prozent auf 30,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,84 Prozent auf 7,17 EUR), Klöckner (+ 2,31 Prozent auf 5,75 EUR), Medios (+ 2,04 Prozent auf 13,02 EUR) und Siltronic (+ 2,03 Prozent auf 60,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Verve Group (-3,33 Prozent auf 2,32 EUR), ProCredit (-1,69 Prozent auf 9,28 EUR), Amadeus Fire (-0,92 Prozent auf 54,00 EUR), STO SE (-0,64 Prozent auf 124,40 EUR) und Douglas (-0,64 Prozent auf 12,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 123 645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6,189 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at