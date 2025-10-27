SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schlussendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 17 323,39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 85,546 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,311 Prozent auf 17 425,43 Punkte an der Kurstafel, nach 17 371,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 483,45 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 304,46 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 775,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 829,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Wert von 13 834,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 24,74 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern markiert.

SDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 13,10 Prozent auf 26,08 EUR), Salzgitter (+ 2,82 Prozent auf 29,88 EUR), EVOTEC SE (+ 2,18 Prozent auf 7,12 EUR), HAMBORNER REIT (+ 2,12 Prozent auf 5,29 EUR) und Vossloh (+ 1,43 Prozent auf 85,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Verve Group (-4,17 Prozent auf 2,30 EUR), Hypoport SE (-4,11 Prozent auf 144,80 EUR), SFC Energy (-2,75 Prozent auf 16,28 EUR), Douglas (-2,38 Prozent auf 12,28 EUR) und grenke (-2,37 Prozent auf 15,66 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 927 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 6,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Mit 9,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

