XETRA-Handel SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone
Am Montag geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 17 350,12 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,546 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,311 Prozent auf 17 425,43 Punkte an der Kurstafel, nach 17 371,36 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 329,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 483,45 Punkten.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 775,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 829,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 834,31 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 24,94 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,03 Prozent auf 24,68 EUR), EVOTEC SE (+ 3,21 Prozent auf 7,20 EUR), Salzgitter (+ 2,41 Prozent auf 29,76 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,93 Prozent auf 5,28 EUR) und Klöckner (+ 1,78 Prozent auf 5,72 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-4,17 Prozent auf 2,30 EUR), MBB SE (-2,39 Prozent auf 196,20 EUR), STRATEC SE (-2,28 Prozent auf 25,70 EUR), SFC Energy (-2,15 Prozent auf 16,38 EUR) und ProCredit (-1,91 Prozent auf 9,26 EUR).
Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 682 764 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
