STRATEC Aktie

STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
XETRA-Handel im Blick 27.10.2025 15:59:03

XETRA-Handel SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone

XETRA-Handel SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone

Der SDAX gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Am Montag geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 17 350,12 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,546 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,311 Prozent auf 17 425,43 Punkte an der Kurstafel, nach 17 371,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 329,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 483,45 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 775,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 829,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der SDAX einen Wert von 13 834,31 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 24,94 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,03 Prozent auf 24,68 EUR), EVOTEC SE (+ 3,21 Prozent auf 7,20 EUR), Salzgitter (+ 2,41 Prozent auf 29,76 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,93 Prozent auf 5,28 EUR) und Klöckner (+ 1,78 Prozent auf 5,72 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Verve Group (-4,17 Prozent auf 2,30 EUR), MBB SE (-2,39 Prozent auf 196,20 EUR), STRATEC SE (-2,28 Prozent auf 25,70 EUR), SFC Energy (-2,15 Prozent auf 16,38 EUR) und ProCredit (-1,91 Prozent auf 9,26 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 682 764 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 6,189 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SFC Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Mutaresmehr Analysen

12.08.25 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.25 Mutares Buy Warburg Research
30.04.25 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.24 Mutares Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,47 -0,72% BVB (Borussia Dortmund)
EVOTEC SE 7,16 1,85% EVOTEC SE
HAMBORNER REIT 5,33 0,95% HAMBORNER REIT
Klöckner & Co (KlöCo) 5,59 -1,41% Klöckner & Co (KlöCo)
MBB SE 195,20 -1,11% MBB SE
Mutares 28,20 0,00% Mutares
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 7,62 -4,99% ProCredit Holding AG & Co.KGaA
Salzgitter 29,52 -2,45% Salzgitter
Schaeffler AG 7,04 2,48% Schaeffler AG
SFC Energy AG 16,06 -0,62% SFC Energy AG
SMA Solar AG 26,68 -0,45% SMA Solar AG
STRATEC SE 25,05 -1,76% STRATEC SE
Verve Group 2,21 -0,45% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 16 981,00 -0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen