SDAX-Wert RENK-Aktie: Die RENK-Dividende im Fokus

Im Rahmen der Hauptversammlung von SDAX-Titel RENK am 26.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,30 EUR je Aktie vereinbart.

Ausschüttungsrendite im Blick

Via XETRA beendete der RENK-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 25,96 EUR. Die RENK-Aktie wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den RENK-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Wie die Renditenhistorie offenbart, hat sich die Dividendenrendite damit im Vorjahresvergleich nicht verändert.

RENK-Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der RENK-Kurs im XETRA-Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der RENK-Aktienkurs haben sich fast gleich entwickelt.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie RENK

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,44 EUR voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,71 Prozent ansteigen.

Kerndaten der RENK-Aktie

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens RENK beträgt aktuell 2,640 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von RENK beläuft sich aktuell auf 0,00. 2023 setzte RENK 925,500 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 0,32 EUR.

Redaktion finanzen.at