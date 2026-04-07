MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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07.04.2026 15:41:00
Self-Hosted Backend: Appwrite 1.9 bringt MongoDB
Appwrite 1.9 bringt MongoDB-Support, ressourcenbasierte API-Keys und Query-Filter für Realtime-Subscriptions. Hinzu kommen Performance- und Compute-Updates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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