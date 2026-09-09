Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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09.09.2026 13:07:27
Serbia dissolves parliament as snap elections called
Serbia will head to the polls in late October after President Aleksandar Vucic dissolved parliament following growing pressure from protesters demanding political change. However, Vucic plans to stand as a PM candidate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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