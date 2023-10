Serienproduktion bei NASDAQ-Titel Tesla-Aktie könnte bald starten: Teile für Teslas Cybertruck liegen bereit

• Meilenstein für Cybertruck-Produktion• Beginn der Serienproduktion?• Neue Details ans Licht gekommen

Bereits im November 2019 wurde Teslas elektrischer Pickup-Truck, der Cybertruck, erstmals von Chef Elon Musk vorgestellt. Die Einführung des Neuzugangs des E-Autobauers verlief jedoch alles andere als reibungslos. Nicht nur zerstörte Chefdesigner Franz von Holzhausen bei der Präsentation die vermeintlich kugelsichere Fensterscheibe des E-Trucks mit einer faustgroßen Metallkugel, auch wurde der Produktionsstart damals noch für Ende 2021 angekündigt. Auf die Straßen sollte es der Cybertruck dann Ende 2022 schaffen. Das Releasedatum musste jedoch mehrfach verschoben werden. Am 15. Juli dieses Jahres vermeldete Tesla dann aber einen Meilenstein: Der erste Cybertruck wurde in der Gigafactory Texas gebaut, wie der Autokonzern in einem Tweet mitteilte.

Ab dem 30. November sollen die ersten Auslieferungen stattfinden, allerdings dürften diese anfangs noch schleppend verlaufen. Zwar werden mehr und mehr Exemplare des Tesla-Pickup gefertigt, von der Massenproduktion seines Neuzugangs ist der Musk-Konzern jedoch noch weit entfernt. Neue Drohnenbilder aus der Gigafabrik in Texas stellen jedoch einen baldigen Beginn der Serienproduktion in Aussicht.

Big News at Giga Texas on this 6 Oct 2023! If you are a short term analysts looking to fill a spreadsheet, or someone looking for a flashy new Cybertruck on the outbound lot, you just won't understand the milestone these images represent. Hint, we have never seen this many… pic.twitter.com/rvOCaLP8fR