Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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16.08.2026 22:58:59
Shopify Shines and Uber Declines
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Rachel Warren discuss:To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.A full transcript is below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Uber
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14.08.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
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10.08.26
|Uber-Aktie steigt: Juristischer Vorstoß bei Fahrdiensten - Mindestpreise im Blick (dpa-AFX)
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10.08.26
|Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co. in München (dpa-AFX)
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06.08.26
|Uber-Aktie steigt leicht: London-Lizenz sichert Uber Vorsprung im Robotaxi-Rennen (dpa-AFX)
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06.08.26
|Studie: Taxibranche muss sich für digitale Angebote öffnen (dpa-AFX)
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05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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05.08.26
|Uber pledges $10bn to win robotaxi race (Financial Times)