Should You Buy Citigroup Stock While It's Below $103?
Citigroup (NYSE: C) is a household name in the banking sector, though its business spans well beyond the local corner bank. The 2.3% dividend yield isn't huge on an absolute basis, but it is roughly in line with the yield of the average large bank and nearly twice the 1.2% or so yield you would collect from the S&P 500 index.There's a good reason why dividend investors might be interested in this financial industry giant. However, don't hit the buy button before reading this, as there's one notable issue with Citigroup's stock today.You can't discuss Citigroup without taking a trip all the way back to the Great Recession, which occurred between 2007 and 2009. It was a particularly challenging time for the finance sector, which was deeply affected by the housing crisis. Citigroup did not avoid the hit; it ultimately received a government bailout and was forced to cut its dividend.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
