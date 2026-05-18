Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
|
18.05.2026 23:30:29
Should You Buy Coinbase Stock?
With regulators warming up to the cryptocurrency industry, Coinbase (NASDAQ: COIN) is catching a favorable break.*Stock prices used were the afternoon prices of May 16, 2026. The video was published on May 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coinbase
|
15.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 mittags schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.05.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coinbase-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.05.26
|Coinbase-Aktie nach enttäuschender Bilanz dennoch fester - Umsatz und Verluste im Blick (finanzen.at)
Analysen zu Coinbase
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Coinbase
|162,46
|-3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump entkräftet Sorgen vor Iran-Eskalation leicht: US-Börsen schließen uneins -- ATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.