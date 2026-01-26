Nuscale Power Aktie
Should You Buy NuScale Power While It's Below $25?
NuScale Power's (NYSE: SMR) small modular reactor (SMR) technology could revolutionize the way nuclear energy is deployed. With their modular design, its power modules can be factory-built and transported to sites, significantly reducing construction time and costs. Each self-contained unit operates independently, allowing utilities to scale capacity as needed.The company is the only one to have its SMR design certified by the U.S. Nuclear Regulatory Commission and it is targeting energy-intensive industries like AI data centers, mining, and semiconductor manufacturing, which require massive amounts of electricity.The stock has gone on a roller coaster over the past year, reaching as high as $57 per share. As of Friday morning, NuScale is trading for around $21 per share. But before you scoop up the stock thinking it's cheap, there is something you'll want to consider first.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
