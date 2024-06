Siemens Energy-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Indien-Geschäft stehe bei der von Siemens gestützten Rettung von Siemens Energy im Mittelpunkt, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Siemens Energy bestätigten seine Analysen, dass die Transaktionen in Indien mehrere Negativaspekte mit sich brächten.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:03 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 24,44 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 38,63 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 718 988 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 103,7 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 16:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.