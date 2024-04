DAX-Handel aktuell: DAX sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Der DAX sank am fünften Tag der Woche.

Der DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,30 Prozent auf 18 163,94 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,856 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,007 Prozent schwächer bei 18 401,83 Punkten, nach 18 403,13 Punkten am Vortag.

Bei 18 401,83 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 088,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,78 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 05.03.2024, bei 17 698,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 594,21 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, stand der DAX noch bei 15 520,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 567,16 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,56 Prozent auf 187,05 EUR), Daimler Truck (+ 0,17 Prozent auf 46,61 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,14 Prozent auf 55,72 EUR), Rheinmetall (-0,04 Prozent auf 536,80 EUR) und Fresenius SE (-0,32 Prozent auf 25,12 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-5,72 Prozent auf 24,23 EUR), Bayer (-3,94 Prozent auf 27,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,97 Prozent auf 424,40 EUR), Siemens Energy (-2,72 Prozent auf 17,73 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,62 Prozent auf 25,24 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9 218 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 208,023 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at