LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Der LUS-DAX gönnte sich am Freitag eine Verschnaufpause.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 18 192,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 218,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 18 085,50 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 695,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.01.2024, einen Wert von 16 590,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 530,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,65 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 0,56 Prozent auf 187,05 EUR), Daimler Truck (+ 0,17 Prozent auf 46,61 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,14 Prozent auf 55,72 EUR), Rheinmetall (-0,04 Prozent auf 536,80 EUR) und Fresenius SE (-0,32 Prozent auf 25,12 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Zalando (-5,72 Prozent auf 24,23 EUR), Bayer (-3,94 Prozent auf 27,44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,97 Prozent auf 424,40 EUR), Siemens Energy (-2,72 Prozent auf 17,73 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,62 Prozent auf 25,24 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 9 218 547 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 208,023 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,16 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at