Siemens Energy-Aktie stark: Siemens Energy zieht Milliardenauftrag in Saudi-Arabien an Land

Für zwei Kraftwerke liefert Siemens Energy wichtige Technologie, die das saudische Königreich mit fast vier Gigawatt Energie versorgen wird, zudem wurde ein Langzeitwartungsvertrag über 25 Jahre abgeschlossen, wie der Technologiekonzern mitteilte.

In den kommenden Jahren werden mit Taiba 2 und Qassim 2 zwei der weltweit größten, modernsten und effizientesten Gas- und Dampfturbinenkraftwerke im Westen und in der Zentralregion Saudi-Arabiens gebaut. Die Gasturbinen (HL-Klasse) von Siemens Energy werden in Kombination mit Dampfturbinen und Generatoren jeweils rund 2.000 Megawatt Strom erzeugen. Generalunternehmer und Vertragspartner von Siemens Energy ist die China Energy International Group.

So reagiert Siemens Energy-Aktie

Die Aktien von Siemens Energy haben nach einem Großauftrag ihre Erholungsgewinne am Montag noch etwas ausgebaut. Mit einem Kursplus von zuletzt 3,6 Prozent zählte der Energietechnikkonzern zu den besten Werten im DAX.

Den Rückschlag vom Freitag machten die Titel so großteils wett. Sie kämpfen weiter um die 21-Tage-Linie, die als wichtiger Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn stehen mehr als eine Kursverdoppelung sowie der erste Platz im deutschen Leitindex zu Buche.

Saudi-Arabien beauftragte die Münchener mit dem Bau von Kraftwerken. In den kommenden Jahren sollen zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke in dem Wüstenstaat gebaut werden, wie der Konzern bekannt gab. Diese sollen dann zusammen fast vier Gigawatt Energie liefern. Zudem wurde ein Wartungsvertrag über 25 Jahre geschlossen. Den Angaben nach sind die Aufträge etwa 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Mrd Euro) schwer.

FRANKFURT (Dow Jones)/(dpa-AFX)