Siemens Energy-Analyse: Siemens Energy-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für den Gamesa-Mutterkonzern Siemens Energy mit einem Kursziel von 35,30 Euro auf "Buy" belassen. Was das Volumen betrifft, sei bei europäischen Herstellern von Windkraftanlagen ein Wendepunkt in Sicht, schrieb Analyst Ajay Patel in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies gelte vor allem für den Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland. Auf diesen Markt seien die Augen im zweiten Halbjahr besonders stark gerichtet. Er sieht die Branchenwerte generell positiv.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:03 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 24,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 43,96 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 650 048 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 104,3 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 03:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.