Silicon Motion Technology Corporation Aktie

Silicon Motion Technology Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080

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01.08.2026 21:39:00

Silicon Motion Crushed Earnings and Surprised Memory Chip Bears

Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) left little doubt about memory chip demand when it reported second-quarter results. It was reasonable for bullish investors to expect outperformance after Micron more than quadrupled its year-over-year revenue, but the results still caught some people off guard.It wasn't just a win for Silicon Motion. Q2 results imply that growth will continue throughout the year and stretch beyond 2026. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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