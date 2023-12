SIX-Handel: SLI zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der SLI verzeichnete am Mittwochabend Kursgewinne.

Zum Handelsschluss sprang der SLI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 1 772,61 Punkte an. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 1 764,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1 762,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 764,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 781,15 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,50 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.11.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 667,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 729,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, betrug der SLI-Kurs 1 708,04 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,45 Prozent zu. Bei 1 810,36 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 599,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 2,25 Prozent auf 263,30 CHF), Straumann (+ 2,23 Prozent auf 124,00 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 65,00 CHF), Sika (+ 1,61 Prozent auf 252,60 CHF) und Richemont (+ 1,44 Prozent auf 119,35 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams (-2,79 Prozent auf 1,90 CHF), Swatch (I) (-0,52 Prozent auf 228,50 CHF), Nestlé (-0,52 Prozent auf 98,43 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 252,65 CHF) und Lonza (-0,37 Prozent auf 326,00 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8 169 057 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 271,333 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

