SIX-Handel SMI liegt am Montagmittag im Minus

Der SMI zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 11 056,14 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,253 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,081 Prozent auf 11 062,85 Punkte an der Kurstafel, nach 11 071,77 Punkten am Vortag.

Bei 11 048,06 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 11 086,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 10 555,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 972,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 068,30 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,706 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,53 Prozent auf 36,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,69 Prozent auf 263,80 CHF), Richemont (+ 0,39 Prozent auf 116,20 CHF), Logitech (+ 0,33 Prozent auf 78,44 CHF) und Novartis (+ 0,32 Prozent auf 84,99 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-1,97 Prozent auf 322,70 CHF), Zurich Insurance (-1,18 Prozent auf 445,30 CHF), Nestlé (-1,17 Prozent auf 98,22 CHF), Swiss Re (-0,83 Prozent auf 98,06 CHF) und Sonova (-0,31 Prozent auf 256,20 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 328 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 271,600 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,98 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

