SPI-Titel Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren bedeutet

Am 07.11.2022 wurde die Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 124,224 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 45,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 689,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,11 Prozent verringert.

Am Markt war Perrot Duval SA jüngst 6,70 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at