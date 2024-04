SIX-Handel: SPI schlussendlich im Aufwind

Heute wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Schlussendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,51 Prozent stärker bei 15 372,87 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,922 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,167 Prozent höher bei 15 320,74 Punkten in den Handel, nach 15 295,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 372,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 287,13 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 0,453 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 927,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.01.2024, notierte der SPI bei 14 638,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 490,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,51 Prozent aufwärts. Bei 15 480,85 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Basilea Pharmaceutica (+ 12,37 Prozent auf 43,15 CHF), SHL Telemedicine (+ 11,32 Prozent auf 5,90 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 8,48 Prozent auf 0,08 CHF), Orascom Development (+ 5,62 Prozent auf 4,70 CHF) und GAM (+ 5,38 Prozent auf 0,27 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HOCHDORF (-8,18 Prozent auf 4,94 CHF), Medartis (-6,99 Prozent auf 81,20 CHF), Meyer Burger (-5,16 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-4,76 Prozent auf 0,00 CHF) und Spexis (-4,57 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 259 296 891 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,374 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at