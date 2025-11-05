Medartis Aktie

WKN DE: A2JGBF / ISIN: CH0386200239

Performance im Blick 05.11.2025 10:05:10

SPI-Titel Medartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Medartis von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Medartis-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Medartis-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 84,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 118,624 Medartis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 252,67 CHF, da sich der Wert eines Medartis-Papiers am 04.11.2025 auf 78,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 7,47 Prozent gesunken.

Medartis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

