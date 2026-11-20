SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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20.11.2026 14:10:52
SK Hynix to become top Kioxia shareholder after bond conversion
Both firms’ combined share of the global Nand market exceeds that of competitor SamsungWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Kioxia Holdings Corporation Registered Shs
|37,20
|-16,60%
|SK hynix Inc (spons. GDRs)
|674,00
|-11,32%
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