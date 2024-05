SLI aktuell: SLI startet mit Verlusten

Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,59 Prozent tiefer bei 1 932,47 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,392 Prozent auf 1 936,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 943,98 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 932,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 936,76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der SLI einen Stand von 1 855,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, betrug der SLI-Kurs 1 866,82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 779,27 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,58 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 967,38 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 0,19 Prozent auf 10 650,00 CHF), Swiss Re (-0,04 Prozent auf 111,75 CHF), Roche (-0,13 Prozent auf 228,50 CHF), Givaudan (-0,19 Prozent auf 4 211,00 CHF) und Sonova (-0,21 Prozent auf 287,70 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil ams (-1,81 Prozent auf 1,38 CHF), Lonza (-1,58 Prozent auf 487,40 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 27,95 CHF), Straumann (-1,20 Prozent auf 115,60 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,92 Prozent auf 248,90 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 200 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

