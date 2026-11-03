SM Energy Aktie
WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008
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03.11.2026 22:42:46
SM Energy Co. Reports Fall In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - SM Energy Co. (SM) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $93 million, or $0.39 per share. This compares with $155 million, or $1.35 per share, last year.
Excluding items, SM Energy Co. reported adjusted earnings of $465 million or $1.95 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 167.2% to $2.170 billion from $812 million last year.
SM Energy Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93 Mln. vs. $155 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $1.35 last year. -Revenue: $2.170 Bln vs. $812 Mln last year.
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