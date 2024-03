SMI aktuell: SMI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 0,05 Prozent auf 11 643,39 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,100 Prozent auf 11 648,70 Punkte an der Kurstafel, nach 11 637,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 664,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 643,39 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.02.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 452,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, betrug der SMI-Kurs 10 634,04 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,24 Prozent nach oben. Bei 11 799,91 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,12 Prozent auf 544,00 CHF), Roche (+ 0,51 Prozent auf 226,65 CHF), UBS (+ 0,42 Prozent auf 28,47 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,41 Prozent auf 245,20 CHF) und Partners Group (+ 0,39 Prozent auf 1 286,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-0,59 Prozent auf 133,95 CHF), Geberit (-0,53 Prozent auf 527,00 CHF), Alcon (-0,40 Prozent auf 74,46 CHF), Sika (-0,30 Prozent auf 266,90 CHF) und Nestlé (-0,21 Prozent auf 94,55 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 420 243 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 252,821 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

