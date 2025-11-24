Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
24.11.2025 17:59:10
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer
Letztendlich beendete der STOXX 50 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 4 713,02 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent fester bei 4 716,82 Punkten, nach 4 713,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 683,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 734,67 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2025, einen Stand von 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 626,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 316,52 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 8,62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. 3 921,71 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 55,76 CHF), Richemont (+ 1,99 Prozent auf 166,50 CHF), Siemens (+ 1,76 Prozent auf 223,00 EUR), SAP SE (+ 1,22 Prozent auf 207,50 EUR) und Rio Tinto (+ 0,89 Prozent auf 53,55 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-5,03 Prozent auf 1 443,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,12 Prozent auf 5,46 EUR), UniCredit (-2,58 Prozent auf 61,51 EUR), Diageo (-2,21 Prozent auf 17,29 GBP) und National Grid (-1,98 Prozent auf 11,16 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 34 950 935 Aktien gehandelt. Mit 323,259 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
