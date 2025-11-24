Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 am Nachmittag.

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,19 Prozent auf 4 704,40 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,070 Prozent fester bei 4 716,82 Punkten in den Handel, nach 4 713,52 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 683,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 734,67 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 783,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 4 626,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, den Wert von 4 316,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,43 Prozent. Bei 4 897,91 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Richemont (+ 2,02 Prozent auf 166,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 55,72 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,67) Prozent auf 87,46 GBP), Siemens (+ 1,25 Prozent auf 221,90 EUR) und SAP SE (+ 1,02 Prozent auf 207,10 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Intesa Sanpaolo (-3,90 Prozent auf 5,42 EUR), Rheinmetall (-3,16 Prozent auf 1 471,50 EUR), UniCredit (-2,45 Prozent auf 61,59 EUR), Diageo (-1,41 Prozent auf 17,43 GBP) und Rolls-Royce (-1,11 Prozent auf 10,26 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 965 878 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 323,259 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

