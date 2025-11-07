Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI

Der SMI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent auf 12 324,21 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,424 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,134 Prozent höher bei 12 315,34 Punkten, nach 12 298,86 Punkten am Vortag.

Bei 12 330,24 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 315,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,621 Prozent nach oben. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 12 521,79 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 11 849,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 917,00 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,02 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,93 Prozent auf 951,00 CHF), Sika (+ 0,92 Prozent auf 153,75 CHF), Logitech (+ 0,81 Prozent auf 97,14 CHF), Richemont (+ 0,74 Prozent auf 157,60 CHF) und Alcon (+ 0,64 Prozent auf 59,74 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-0,62 Prozent auf 30,59 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 78,64 CHF), Novartis (-0,06 Prozent auf 101,86 CHF), Sonova (+ 0,00 Prozent auf 215,50 CHF) und Geberit (+ 0,06 Prozent auf 623,40 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 239 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 226,628 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at