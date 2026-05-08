Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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08.05.2026 12:48:54
Sony, TSMC plan new Japan joint venture for next-generation image sensors
The partnership will explore opportunities in physical AI applications such as automotive and roboticsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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