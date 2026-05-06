KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.05.2026 17:04:00
Souveräne KI aus Deutschland
STACKIT und neuland.ai wollen LLMs in europäischen Rechenzentren bereitstellen, um so strenge Compliance-Vorgaben zu erfüllen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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