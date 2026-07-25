FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
|
25.07.2026 04:11:20
SpaceX's Starship makes 1st successful test flight since IPO
Starship splashed down in the Indian Ocean to complete its 13th test flight and its first since Elon Musk's SpaceX went public in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!