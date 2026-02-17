Sony Aktie
Speicherkrise: Playstation 6 könnte bis 2028 oder 2029 verschoben werden
Die Speicherkrise setzt auch Konsolenhersteller unter Druck: Während die Playstation 6 vor einer Verschiebung stehen soll, könnte die Switch 2 teurer werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
05.02.26
|Sony-Aktie kaum bewegt: Gewinnaussichten erneut erhöht (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|Sony Corp.
|19,31
|-3,50%
