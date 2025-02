SPI aktuell: SPI schwächelt zum Handelsstart

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent tiefer bei 17 017,99 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,327 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,400 Prozent auf 17 041,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 110,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 041,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 017,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,861 Prozent. Der SPI lag am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, bei 16 557,17 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, wies der SPI einen Stand von 15 601,84 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, wies der SPI einen Wert von 14 852,66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 9,66 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 288,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 453,24 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit VZ (+ 2,33 Prozent auf 157,80 CHF), HOCHDORF (+ 2,29 Prozent auf 1,79 CHF), Gurit (+ 1,96 Prozent auf 17,70 CHF), BioVersys (+ 1,87 Prozent auf 35,96 CHF) und Holcim (+ 1,46 Prozent auf 97,06 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Clariant (-11,16 Prozent auf 9,39 CHF), Idorsia (-8,69 Prozent auf 1,25 CHF), Logitech (-8,52 Prozent auf 84,86 CHF), ams-OSRAM (-4,80 Prozent auf 9,12 CHF) und Adecco SA (-3,11 Prozent auf 23,70 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 871 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,609 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent bei der Orior-Aktie an.

