SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag freundlich

Um 15:39 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 14 581,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,988 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,557 Prozent höher bei 14 652,38 Punkten in den Handel, nach 14 571,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 14 570,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 743,38 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 261,77 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 03.10.2023, einen Stand von 14 108,92 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Wert von 14 044,32 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 50,00 Prozent auf 0,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 13,50 Prozent auf 0,10 CHF), Spexis (+ 10,73 Prozent auf 0,05 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,32 Prozent auf 3,85 CHF) und ASMALLWORLD (+ 9,09 Prozent auf 1,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Meyer Burger (-10,64 Prozent auf 0,17 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,16 Prozent auf 0,45 CHF), VAT (-7,47 Prozent auf 390,00 CHF), Implenia (-7,38 Prozent auf 28,25 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-6,48 Prozent auf 50,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 146 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 270,866 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

2024 präsentiert die Edisun Power Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

