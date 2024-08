SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Handelsende im Plus

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 16 303,53 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,166 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,250 Prozent auf 16 255,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 214,66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 16 322,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 219,85 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 15 919,28 Punkten. Der SPI stand vor drei Monaten, am 30.04.2024, bei 15 066,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 14 943,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,90 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,55 Prozent auf 9,45 CHF), Kardex (+ 12,45 Prozent auf 266,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,82 Prozent auf 1,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,46 Prozent auf 8,38 CHF) und Inficon (+ 2,95 Prozent auf 1 326,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-11,00 Prozent auf 3,64 CHF), Clariant (-7,99 Prozent auf 13,36 CHF), HOCHDORF (-5,45 Prozent auf 5,20 CHF), Medartis (-5,01 Prozent auf 72,00 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,45 Prozent auf 28,00 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 311 374 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 258,875 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at