SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain

Der SPI notierte am dritten Tag der Woche im Plus.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,94 Prozent stärker bei 15 887,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,941 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,148 Prozent auf 15 762,46 Punkte an der Kurstafel, nach 15 739,11 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 15 890,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 759,73 Punkten lag.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 15.04.2024, mit 15 087,40 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 770,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, wies der SPI einen Wert von 15 269,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,04 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 15 890,53 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 20,00 Prozent auf 4,44 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 10,50 Prozent auf 8,00 CHF), SoftwareONE (+ 7,34 Prozent auf 16,96 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 6,98 Prozent auf 16,10 CHF) und BACHEM (+ 5,50 Prozent auf 87,35 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil HOCHDORF (-32,17 Prozent auf 7,02 CHF), CI Com SA (-9,45 Prozent auf 1,15 CHF), Addex Therapeutics (-5,92 Prozent auf 0,07 CHF), Curatis (-3,70 Prozent auf 7,80 CHF) und MCH (-3,45 Prozent auf 5,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 89 271 446 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 247,488 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

