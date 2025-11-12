SPI-Handel aktuell: SPI liegt mittags im Plus

Aktuell wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,51 Prozent auf 17 591,97 Punkte an. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,199 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,183 Prozent auf 17 535,44 Punkte an der Kurstafel, nach 17 503,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 535,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 614,64 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SPI mit 17 212,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 595,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, notierte der SPI bei 15 597,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 13,36 Prozent aufwärts. Bei 17 614,64 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 12,42 Prozent auf 3,49 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,96 Prozent auf 0,80 CHF), Alcon (+ 4,83 Prozent auf 64,68 CHF), COLTENE (+ 3,86 Prozent auf 47,10 CHF) und ams-OSRAM (+ 3,33 Prozent auf 10,54 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Xlife Sciences (-7,73 Prozent auf 17,30 CHF), Zwahlen et Mayr SA (-6,41 Prozent auf 146,00 CHF), Schlatter Industries (-4,46 Prozent auf 19,30 CHF), Cicor Technologies (-2,99 Prozent auf 178,50 CHF) und Addex Therapeutics (-2,91 Prozent auf 0,06 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 797 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,252 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

