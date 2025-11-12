SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Addex Therapeutics-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,73 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 5 780,347 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 357,23 CHF wert. Damit wäre die Investition 96,43 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 8,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at