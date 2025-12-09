Accelleron Industries Aktie

Accelleron Industries

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

Langfristige Anlage 09.12.2025 10:03:51

SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Accelleron Industries-Papier statt. Zum Handelsende stand die Accelleron Industries-Aktie an diesem Tag bei 18,01 CHF. Bei einem Accelleron Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 555,247 Accelleron Industries-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 730,15 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 08.12.2025 auf 64,35 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +257,30 Prozent.

Alle Accelleron Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,92 Mrd. CHF. Am 03.10.2022 wurden Accelleron Industries-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Accelleron Industries-Papiers auf 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

