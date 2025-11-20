SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0,21 Prozent fester bei 17 253,92 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,215 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,737 Prozent stärker bei 17 345,34 Punkten, nach 17 218,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 371,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 242,04 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,858 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.10.2025, wurde der SPI mit 17 369,28 Punkten gehandelt. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 17 035,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wies der SPI einen Wert von 15 373,36 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,18 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 689,35 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 13,89 Prozent auf 12,30 CHF), Dätwyler (+ 11,24 Prozent auf 156,40 CHF), Carlo Gavazzi (+ 6,41 Prozent auf 166,00 CHF), Accelleron Industries (+ 4,84 Prozent auf 65,00 CHF) und VAT (+ 4,23 Prozent auf 337,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-18,88 Prozent auf 40,40 CHF), Molecular Partners (-5,29 Prozent auf 3,23 CHF), lastminutecom (-3,99 Prozent auf 13,25 CHF), DocMorris (-3,18 Prozent auf 4,89 CHF) und Addex Therapeutics (-3,11 Prozent auf 0,06 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 139 271 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 273,185 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

2025 präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at