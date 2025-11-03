SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adecco SA-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Adecco SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Adecco SA-Papier bei 30,60 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,268 Adecco SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 22,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,27 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 26,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at