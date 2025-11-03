Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Adecco SA-Anlage im Blick 03.11.2025 10:04:18

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adecco SA-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Adecco SA-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Adecco SA-Papier bei 30,60 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,268 Adecco SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 22,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,27 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 26,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Adecco

Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!