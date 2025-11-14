AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Anlage
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Papier AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 13,95 CHF. Bei einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,168 AEVIS VICTORIA SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,76 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Papiers am 13.11.2025 auf 12,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,24 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
