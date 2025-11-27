SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 60,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165,563 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 81,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 443,71 CHF wert. Mit einer Performance von +34,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 411,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at