SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BB Biotech von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen BB Biotech-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,15 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,692 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,11 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Papiers am 14.11.2025 auf 41,65 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,11 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,30 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Ein BB Biotech-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at