SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 30.04.2019 wurden Bellevue-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bellevue-Anteile bei 20,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,975 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 94,78 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,22 Prozent.

Am Markt war Bellevue jüngst 250,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at